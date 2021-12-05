Son Dakika

Levent Çöphüseyinoğlu Mimarlar Odası’nda yeniden başkan seçildi

TMMOB Ankara Şubesi’ne bağlı Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği’ne yeniden Levent Çöphüseyinoğlu seçildi.

Güncel 05.12.2021, 19:53
9
Levent Çöphüseyinoğlu Mimarlar Odası’nda yeniden başkan seçildi

Ulaş Tokgöz'ün istifasıyla boşalan Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği’nde 15. Olağan genel kurul Davutoğlu İş Merkezi’ndeki oda hizmet binası toplantı salonunda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.
Çorum’un duayen mimarlarından eski Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ile birlikte Ankara Şubesi yöneticisi Ali Atakan ve Ünal Kara’nın divan başkanlığına seçilmesi ile başlayan genel kurulda Mimarlar Odası İl Temsilcisi levent Çöphüseyinoğlu tarafından faaliyet raporu okundu. Gelir, gider, bilançonun görüşülerek onaylandığı genel kurulda dilek ve temennilerin ardından seçimlere geçildi. 
Tek liste halinde gerçekleşen seçimde Levent Çöphüseyinoğlu güven tazeledi. Buna göre 218 üyesi bulunan Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği Yönetim Kurulu Pınar Karakurt, Rüveyda Kılıç, Işın Malatyalı, Güntülü Nur Fuçular’dan oluşurken, Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine ise Abdullah Gözübüyüklü, Oğuzhan Bayrak, Özge Özkökçe, Abdullah Layık ve Alp Tekin seçildi.
Kongrenin açılışında konuşan Levent Çöphüseyinoğlu, bazı meslektaşlarının Covid-19 salgını tedavisi nedeni ile genel kurula katılamadığını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüm dünyayı etkileyen salgının mesleklerinde de çeşitli zorluklar yarattığını belirten Levent Çöphüseyinoğlu, “Mimarlar olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bizler mesleğimizi ve meslektaşlarımızın sorunlarına ortak akılla çözüm üretmeliyiz. Özellikle genç meslektaşlarımız ile birlikte mesleği hakettiği saygınlığa getirmeliyiz. Bu sadece odanın çabası ile mümkün değildir. Bugün itibariyle büro tescili yaptıran 74 odaya kayıtlı ise 219 üyemiz var. Gençlerin sayısı giderek artıyor. Genç meslektaşlarımıza yönelik yeni dönemde Gençlik Komitesi kurup odaya daha fazla sahiplenmelerini hedefliyoruz. Mesleğin etiğine uyarak saygınlığımızı artırmak için birbirimize destek olalım.” dedi.


Odanın üyelerin ödediği ücretlerle ayakta kalmaya çalıştığını söyleyen Çöphüseyinoğlu, üyelere mesleki denetimlerini yaptırmaları ve fiyat birlikteliğinin sağlanması gerektiğini de söyledi. 
Kongrede Divan Başkanı Adnan Türkoğlu da genç nesilde eski tutkunluğun olmadığını, geçmişte her yıl gecelerin düzenlenerek biraraya gelindiğini ve son dönemde meslektaşları arasında fiyat düşürmelerin yaşandığını kaydetti. Mimarlık tahsilinin zor ve pahalı olduğunu ancak mimarların artık para kazanamadığını belirten Türkoğlu, bugüne kadar 5 bine yakın proje çizdiğini ancak genç neslin asgari ücrete çalışmak zorunda kaldığını, gençlerin birbirinin fiyatlarını kırmadan çalışması gerektiğini vurguladı. “Çorum’un sizlere ihtiyacı var” diye konuşan Adnan Türkoğlu, oda olarak ilimizde bahçeli bir konağın satın alınarak restorasyonun yapılması, kafeteryası, toplantı salonları ile odanın orada hizmet vermesi için herkesin elini taşın altına koymasını da önerdi. 
Toplantıda meslek mensuplarının özellikle Ankara Şube veya Genel Merkez’le yaşadıkları vize sorunlarına değinilirken, eski Oda Başkanı Ulaş Tokgöz de yeni mezun gençlerin odaya ilk kayıt ücretinin alınmaması teklifini dile getirdi. 
Kongrede son olarak söz alan Ankara Şubesi yöneticisi Ali Atakan yapılan bazı eleştirilere yanıt verdi. 


(Volkan SINAYUÇ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 15 26
4. Başakşehir 15 25
5. Fenerbahçe 14 24
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 13 17
14. Manisa FK 15 17
15. Denizlispor 13 15
16. Bursaspor 13 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Brentford 15 17
12. Crystal Palace 15 16
13. Aston Villa 14 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 16 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@