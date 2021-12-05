Levent Çöphüseyinoğlu Mimarlar Odası’nda yeniden başkan seçildi

Ulaş Tokgöz'ün istifasıyla boşalan Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği’nde 15. Olağan genel kurul Davutoğlu İş Merkezi’ndeki oda hizmet binası toplantı salonunda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Çorum’un duayen mimarlarından eski Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ile birlikte Ankara Şubesi yöneticisi Ali Atakan ve Ünal Kara’nın divan başkanlığına seçilmesi ile başlayan genel kurulda Mimarlar Odası İl Temsilcisi levent Çöphüseyinoğlu tarafından faaliyet raporu okundu. Gelir, gider, bilançonun görüşülerek onaylandığı genel kurulda dilek ve temennilerin ardından seçimlere geçildi.

Tek liste halinde gerçekleşen seçimde Levent Çöphüseyinoğlu güven tazeledi. Buna göre 218 üyesi bulunan Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği Yönetim Kurulu Pınar Karakurt, Rüveyda Kılıç, Işın Malatyalı, Güntülü Nur Fuçular’dan oluşurken, Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine ise Abdullah Gözübüyüklü, Oğuzhan Bayrak, Özge Özkökçe, Abdullah Layık ve Alp Tekin seçildi.

Kongrenin açılışında konuşan Levent Çöphüseyinoğlu, bazı meslektaşlarının Covid-19 salgını tedavisi nedeni ile genel kurula katılamadığını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüm dünyayı etkileyen salgının mesleklerinde de çeşitli zorluklar yarattığını belirten Levent Çöphüseyinoğlu, “Mimarlar olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bizler mesleğimizi ve meslektaşlarımızın sorunlarına ortak akılla çözüm üretmeliyiz. Özellikle genç meslektaşlarımız ile birlikte mesleği hakettiği saygınlığa getirmeliyiz. Bu sadece odanın çabası ile mümkün değildir. Bugün itibariyle büro tescili yaptıran 74 odaya kayıtlı ise 219 üyemiz var. Gençlerin sayısı giderek artıyor. Genç meslektaşlarımıza yönelik yeni dönemde Gençlik Komitesi kurup odaya daha fazla sahiplenmelerini hedefliyoruz. Mesleğin etiğine uyarak saygınlığımızı artırmak için birbirimize destek olalım.” dedi.



Odanın üyelerin ödediği ücretlerle ayakta kalmaya çalıştığını söyleyen Çöphüseyinoğlu, üyelere mesleki denetimlerini yaptırmaları ve fiyat birlikteliğinin sağlanması gerektiğini de söyledi.

Kongrede Divan Başkanı Adnan Türkoğlu da genç nesilde eski tutkunluğun olmadığını, geçmişte her yıl gecelerin düzenlenerek biraraya gelindiğini ve son dönemde meslektaşları arasında fiyat düşürmelerin yaşandığını kaydetti. Mimarlık tahsilinin zor ve pahalı olduğunu ancak mimarların artık para kazanamadığını belirten Türkoğlu, bugüne kadar 5 bine yakın proje çizdiğini ancak genç neslin asgari ücrete çalışmak zorunda kaldığını, gençlerin birbirinin fiyatlarını kırmadan çalışması gerektiğini vurguladı. “Çorum’un sizlere ihtiyacı var” diye konuşan Adnan Türkoğlu, oda olarak ilimizde bahçeli bir konağın satın alınarak restorasyonun yapılması, kafeteryası, toplantı salonları ile odanın orada hizmet vermesi için herkesin elini taşın altına koymasını da önerdi.

Toplantıda meslek mensuplarının özellikle Ankara Şube veya Genel Merkez’le yaşadıkları vize sorunlarına değinilirken, eski Oda Başkanı Ulaş Tokgöz de yeni mezun gençlerin odaya ilk kayıt ücretinin alınmaması teklifini dile getirdi.

Kongrede son olarak söz alan Ankara Şubesi yöneticisi Ali Atakan yapılan bazı eleştirilere yanıt verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

