Levent Batman istifa etti

Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanlarından Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nde istifa şoku yaşanıyor.

Edinilen bilgilere göre, 6 Mart 2020 tarihinde Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Kurucu Başkanlığı görevine getirilen Levent Batman'ın görevinden istifa ettiği, ayrıca parti üyeliğini de sildirdiği öğrenildi.

Levent Batman’ın konu ile ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması da bekleniyor.

(Haber Merkezi)