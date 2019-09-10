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“Leblebinin anavatanı Çorum’dur”

Türkiye'de leblebi denilince akla her ne kadar Çorum gelse de, Denizlili leblebicilerin iddiaları Çorumlu leblebicileri kızdırdı.

“Leblebinin anavatanı Çorum’dur”

Türkiye'de leblebi denilince akla her ne kadar Çorum gelse de, Denizlili leblebicilerin iddiaları Çorumlu leblebicileri kızdırdı.

10 Eylül 2019 Salı 22:22
“Leblebinin anavatanı Çorum’dur”

Türkiye'de leblebi denilince akla her ne kadar Çorum gelse de, Denizlili leblebicilerin iddiaları Çorumlu leblebicileri kızdırdı. Denizlilerin “Serinhisar ve Tavas ilçelerinde her evin altındaki leblebi üretim atölyesiyle tüm Türkiye'nin leblebi ihtiyacı karşılanıyor” şeklindeki açıklamaları, Çorumlu leblebicileri ayağa kaldırdı. Son günlerde bazı televizyon kanallarında da peş peşe verilen bu tür haberler sonrası Muhabirimiz Yusuf Çınar, Çorum’da yıllardır leblebi üretimi yapan esnafın kapısını çalıp onlara yaşananları anlattı. Bakın Çorumlu leblebi üreticileri Denizli leblebi üreticilerinin bu çıkışına ne cevap verdi.

“USTALIĞINIZA GÜVENİYORSANIZ

HÜNERLERİMİZİ BİRLİKTE SERGİLEYELİM”

29 yaşındaki leblebi üreticisi Volkan Koçak, “Leblebi gerçekten bizim. Biz Çorum olarak Türkiye’nin pek çok ilinden nohut satın alıp çeşit çeşit leblebi yapıyoruz. Biz nohudu ham alıp leblebiyi işleyip çeşit olarak halka sunuyoruz. Biz bu konuyu daha önce Denizlilere açık açık söyledik. Eğer ustalıklarına güveniyorlarsa bir ortamda buluşalım hünerlerimizi sergileyelim. Siz de çıkarın leblebinizi biz de çıkaralım. Leblebiyi biz de işleyelim onlar da işlesinler ve insanların damak zevkine sunalım.  Kim birinci olacak onu halk belirlesin” dedi.

“LEBLEBİNİN DİYARI ÇORUM’DUR”

25 yaşındaki Sefa Yıldırım ise, “Herkes şunu iyi bilsin ki leblebi denildiğinde ilk akla gelen il Çorum’dur. Leblebi dün bizimdi bugün de bizimdir.  Öyle imalatını kuytu yerlerde yaparak leblebiye sahip çıkmak doğru değildir. Leblebinin diyarı Çorum’dur. Onlar bir de leblebi anıtı yapmışlar konuşup dursunlar leblebinin belgesi zaten bizde” diye konuştu.

“LEBLEBİNİN ÖZÜ DE ANAVATANI DA ÇORUM”

Leblebinin diyarı özünün Çorum olduğunu kaydeden Hüseyin Celep de, “Esas nohut Çorum’dan çıkıyor. Çorum’da yetiştirilen nohut Çorum’a yetmiyor. Bu yüzden de nohudun bir kısmını dışarıdan alıyoruz. Her nohuttan leblebi olmaz. Biz nohuda bakınca biliriz. İşin özü budur. Leblebinin özü de ana vatanı da Çorum’dur” dedi. (Yusuf ÇINAR)

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