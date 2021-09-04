Lastiği patlayan minibüs kanalda yan yattı: 4 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Çorum- Samsun karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Trabzon’dan Konya’ya yakınlarının yanına gitmek için yola çıkan Suriye uyruklu Cuma Alzsef idaresindeki 61 MA 0776 plakalı minibüs, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından metrelerce sürüklenip yol ortasındaki kanalda yan yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Suriye vatandaşı 4 kişi, gelen ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayı yara almadan atlatan sürücü ile birlikte 8 kişi ise, havanın sıcak olması nedeniyle polis ve jandarma ekiplerince su ihtiyaçları giderildikten sonra gölge bir alana alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yusuf ÇINAR)