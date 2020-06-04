Larton Ambalaj’ın kâğıt-karton ürün grubunda ihracat başarısı

Larton Ambalaj’a, kağıt ve karton ürün grubunda “en çok ihracat yapan “ ve “en çok ülkeye ihracat yapan “ 5 firma arasında yer alması ve ülke ekonomisine değer katması nedeniyle, iki ayrı plaket ile başarı sertifikası verildi.

2019 yılındaki ihracat performansına ilişkin olarak, Orta Anadolu Mobilya ,Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı ve kurul üyeleri tarafından hazırlanan sertifikanın, firmaya gerçekleştirecek ziyaretle Öztekin kardeşlere sunulması planlanmışken, dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle törensiz iletilmesi zorunlu oldu.

Zeki Öztekin’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Larton A.Ş.’de Levent Öztekin de Genel Müdür olarak görev yapıyor. Levent Öztekin, aynı zamanda Birliğin Yönetim Kurulu’nda Muhasip Üye sıfatını taşıyor.

Firma adına Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin ve Genel Müdür Levent Öztekin, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan ve Türkiye’yi yurtdışında temsil etmekten gurur duyduklarını ifade ederek, bu başarıya özverili çalışmaları ile katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)