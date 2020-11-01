Larton Ambalaj, sektöründe “tanınan marka” haline geldi

Deneyimli 200 çalışanı ile 50 dönümlük alanda üretim yapan firma, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Ortadoğu’ya, Balkanlara, Afrika ve Arap ülkelerine ihracat yapıyor.

Sanayi alanında Sungurlu’nun yüzünü ağartan Larton Ambalaj’in Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikasında kaba inşaat tamamlandı, çatı kaplama aşamasına geçildi.

Sungurlu-Çorum Karayolu’nun 2. kilometresinde bulunan fabrikada üretim yapan firma, ürün çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak için Sungurlu OSB’de 24 bin 672 m2 alana yeni fabrika kuruyor.

Larton’un ilçeye yaptığı fabrikanın yıl içinde Çorum genelinde yapılan en büyük yatırım olduğu bildirildi.

Kağıt - karton ve ambalaj sektöründe yurt içi ve yurtdışı piyasalarına hizmet veren Larton Ambalaj firması, kuruluşundan itibaren hızla büyüyerek sektöründe kısa sürede tanınan isim oldu.

Gri karton üretiminde 30 yıllık deneyime sahip Sun-Ka Kağıt, sektördeki ihtiyacı karşılamak ve ürün çeşitliliğini arttırmak için 2012 yılında Larton Ambalaj’ı kurdu. Fabrika doğa ile uyumlu malzemeler kullanarak "karton köşebent", "dilimlenmiş gri karton" ve "mukavva" üretimi yapıyor. Firma müşteri odaklı yaklaşımı ile sektörün ihtiyaçlarını ve müşteri beklentilerini her anlamda ürünlerine ve hizmetlerine yansıtarak başarısını sürdürüyor.

Teknolojik donanımı güçlü olan ve kalite standartlarına önem veren firmanın, üretim, idari, satış ve satış sonrası departmanlarında, sorumluluk bilincine sahip yaklaşık 200 çalışanı bulunuyor.

50 dönümlük arazi üzerinde üretim yapan firma, modern ulaşım ağıyla ülke içinde her bölgeye doğrudan teslimat ile ürün gönderimi yapıyor. Firma, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Ortadoğu ülkeleri, Balkan ülkeleri, Afrika ülkeleri ve Arap ülkelerine ihracat yapıyor.

(Haber Merkezi)