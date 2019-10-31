“Laik, demokratik bir Cumhuriyet mücadelemiz kararlılıkla sürecek”

Bir asırlık geçmişe rağmen Cumhuriyet’in halen tam olarak demokratik bir yapıya kavuşturulamamışken, 17 yıllık AKP iktidarında daha da anti-demokratik bir yapıya büründüğünü belirten Gül, “Tek adam rejiminin kurumsallaşmasıyla parlamento işlevsiz hale getirilmiş, kutuplaştırma siyaseti derinleşmiş, dinci-milliyetçi sentezin uygulanması cumhuriyet idealine de son verilmesi tehdidi ile yüz yüze kalınmıştır.

Cumhuriyet’in 96 yıllık tarihine kısaca göz atıldığında “cumhura” yani halklara, halk egemenliğine dayanması, halkların hak ve özgürlük talepleri ile kopmaz ilişkiler kurarak demokrasi ile tamamlanması gereken sürecin sürekli eksik kaldığı görülecektir” ifadelerini kullandı.

Farklı kimlik ve inançlara sahip halkların bedenlerini siper ederek kazandıkları mücadelenin antiemperyalist, halkçı, barıştan, eşitlikten ve özgürlükten yana değerlerinin tekçi bir zihniyetle görmezden gelindiğini kaydeden Gül, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu yaklaşımlarla oluşturulan ve tekçi kapitalist bir devlet modeline dayanan egemenlik ilişkisi, demokratik bir cumhuriyetin yeşermesini engellemiştir.

Aynı anlayışa göre hareket edenler her dönem olduğu gibi bugün de AKP ve saray rejimi eliyle, henüz demokratikleşmesini tamamlayamamış ve zaten sorunlu olan “cumhuriyetin” tüm ilerici birikimine dahi saldırmaktadır. Bu değerleri dahi tamamen ortadan kaldırmaya dönük ‘icraatlarına’ devam etmektedir.

AKP iktidarı döneminde, bırakalım Cumhuriyetin demokratikleştirilmesini, mevcut kazanımlar dahi birer birer ortadan kaldırılmış, gericiliğe ve tekçiliğe dayalı bir yönetim anlayışı hâkim hale getirilmiştir.

Tek adam önderliğinde, katıksız bir neoliberal ideolojinin rehberliğinde Türkiye Cumhuriyeti bir şirket, vatandaşları da müşteri gibi görülmekte ve ülke bu mantıkla denetlenemeyen, hesap vermeyen CEO’lardan oluşan bakanlar tarafından yönetilmektedir.

KESK, başta emeğin hakkı, sendikal özgürlükler olmak üzere ülkemizin tam bağımsızlıkçı, eşitlikçi, özgürlükçü, halkçı, laik, barıştan yana, hukuku üstün tutan demokratik bir cumhuriyette yaşamak için mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.

KESK Çorum Şubeler Platformu olarak; göstermelik değil, halkın gerçek anlamda egemen olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin ve hukukun üstünlüğünün hayata geçtiği, her bireyin eşit haklar temelinde, özgür ve demokratik bir ülkede barış içinde yaşaması dileğiyle, Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anarken tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.” (Haber Merkezi)