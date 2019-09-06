Kuzey Kampüsü’nü incelediler

AK Parti Çorum Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret etti. Görüşmede, Hitit Üniversitesi’ndeki gelişmelere ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşme sonrası Milletvekili Ceylan ve ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Başaranhıncal, Rektör Prof. Dr. Öztürk ile birlikte Kuzey Kampüsü’nü gezerek incelemelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Öztürk, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)