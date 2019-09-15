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Kuzey Gücü’nden TSO’ya ziyaret

ATİK ve Kuzey Gücü yönetim kurulu üyeleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Kuzey Gücü’nden TSO’ya ziyaret

ATİK ve Kuzey Gücü yönetim kurulu üyeleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

15 Eylül 2019 Pazar 22:38
Kuzey Gücü’nden TSO’ya ziyaret

ATİK ve Kuzey Gücü yönetim kurulu üyeleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

ATİK Bölge Başkanı ve Kuzey Gücü Onursal Başkanı Fahri Karayan, Kuzey Gücü Yönetim Kurulu Başkanı Emir Serkan Kılıç, Genel Müdür Şahin Yıldız ve Koordinatör Enver Yılmaz, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile yapılması planlanan Çorum’un yerel ve bölgesel yatırımlar, yurt dışına yapılacak görüşmeleri devam eden yatırımları ve değerlendirdiler.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle ülke ekonomisine katkı sağlayacak dış kaynaklı yatırım finansman ve ortaklı yatırımları önemsediklerini, Figani Köyü’ne yapılacak bölgenin en büyük termal SPA otelinin önemli olduğunu, bu bölgede bu ve benzer yatırımların bölge için önemli olduğunu TSO olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

ATİK Bölge başkanı ve Kuzey Gücü Onursal Başkanı Fahri Karayan, Başaranhıncal’ın desteklerini önemsediklerini, kendilerine verilen bu destekten dolayı memnun olduklarını söyledi. (Haber Merkezi)

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