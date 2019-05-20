“Kuyumculuk Teknolojisi” alanı açıldı

Okul Müdürü Ramazan Yiğitoğlu, bu alanda, önümüzdeki öğretim yılında öğretime başlanacağını bildirdi.

Ahlatcı Kuyumculuk A.Ş. ile TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında, imalatı yapılacak olan takıyı tasarlayan, ölçülerini belirleyerek kâğıda aktaran ve üretimini yapan nitelikli teknik ustalar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ahlatcı Kuyumculuk Üretim Müdürü Özgül İkiz, okulun 9. sınıf öğrencilerine Kuyumculuk Teknolojisi Alanı ve sektörle ilgili bilgi verdi. Özgül İkiz, ““Böyle değerli bir maden ancak değerli ustalar tarafından işlenir. Siz üreten Türkiye´nin geleceği olacak gençlersiniz. Siz üretmeye devam ettikçe biz Ahlatcı Kuyumculuk olarak sizlere her türlü desteği vereceğiz.” dedi.

Bu alanda okuyacak öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını belirten İkiz, mezun olanlara iş garantisi verdiklerini, bu konuda en önemli ilkelerinin ise “süreklilik ve dürüstlük” olduğunu söyledi.

(Haber Merkezi)