“Kuyum Ticareti Yetki Belgesi” başvuruları 31 Aralık’ta bitiyor

Çorum Ticaret İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kuyum ticaretinin yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılabileceği hatırlatılarak, “Kuyum Ticareti Yetki Belgesi”nin, ktbs.ticaret.gov.tr adresinden başvuru yapılarak, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden verileceği, yetki belgesi başvurularının ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılması gerektiği bildirildi.

Meslek belgesi verilebilmesi için aranan koşullar şöyle açıklandı: Meslek odasına kayıtlı olması. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olması ve borcunun bulunmaması. İştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinin yer alması. En az bir personelinin ustalık belgesine sahip olması. 18 yaşını doldurmuş, iflas etmemiş, 5 yıldan fazla hapis cezası almamış olması.

İl Ticaret Müdürlüğü, kuyum ticareti için zorunlu şu kuralları da hatırlattı: “Kuyum işletmesi kuyum niteliği taşımayan ürünleri iş yerinde bulunduramaz ve bu ürünlerin satışını yapamaz.”…“Kuyum ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamaz”.

