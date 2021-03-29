Kütüphaneler Haftası etkinlikleri başladı

Çorum’da 57. Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Kütüphaneler Haftası nedeni ile İl Halk Kütüphanesi’nde bir programı düzenlendi.

Kutlama çerçevesinde “Pandemi döneminde kütüphaneler” konulu konferans düzenlendi. Konferansın devamında katkıda bulunanlara ve en çok kitap okuyan kütüphane okurlarına hediyeleri takdim edildi.

Asu Berk’in kişisel resim çalışmalarını içeren sergisinin gezilmesiyle program son buldu. (Haber Merkezi)

