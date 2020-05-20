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Kuşsaraylılar yasta!

Çorum Merkez Kuşsaray köylüleri, bir günde iki cenazenin üzüntüsünü yaşadı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:48
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Kuşsaraylılar yasta!

Kuşsaray Köyü’nün sevilen simalarından 58 yaşındaki Yılmaz Günal (Çolak Yılmaz), geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda etti.
Şeriban Günal’ın eşi, Mihrican ve Abbas Günal’ın babaları olan Yılmaz Günal’ın ani vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bazı CHP’li yöneticiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
DANİMARKA’DAKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Öte yandan; Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Danimarka’da yaşayan Gazi Bıçak, evinde ölü olarak bulundu.
Gazi Bıçak’ın cenazesinin ise 22 Mayıs Cuma günü Kuşsaray’da toprağa verileceği öğrenildi.
Kuşsaraylılar bir gün içinde iki vatandaşı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
ÇORUM HABER, her iki merhuma da Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi) 

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