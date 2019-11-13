Kuşsaraylılar da “Geleceğe Nefes” için buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan “Geleceğe Nefes” seferberliği çerçevesinde önceki gün saat 11.11 itibarıyla 11 milyonu aşkın fidan Türkiye’nin 2023 noktasında toprakla buluşturuldu.
Proje kapsamında Kuşsaray Köyü Muhtarlığı da fidan dikim çalışması düzenledi. Önceki gün saat 11.11’de fidan dikim çalışmalarına başlayan Kuşsaraylılar, “Geleceğe Nefes” projesine sahip çıktı.
Fidan dikimine köy halkının yanı sıra CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Köy Muhtarı Bülent Özkan, CHP Merkez İlçe Sekreteri Ali Rıza Aydoğdu, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sultan Özcan, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Kamile Anar, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Kaçay, önceki dönem CHP İl Başkan Yardımcısı Kenan Özcan ve köylüler katıldı.
(Volkan SINAYUÇ)