Kurumlar Vergisi’nde beyanname dönemi
Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2020 hesap dönemine ilişkin beyannamelerini verme süreci başladı.
Güncel 02.04.2021, 21:50
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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, 2020 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini 1-30 Nisan 2021 döneminde "https://ebeyanname.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verebilecek. Mükellefler, hesaplanan kurumlar vergisini de beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödeyecek.
Ödemeler, Başkanlığın "İnteraktif Vergi Dairesi" veya "Borç Sorgulama ve Ödeme" ekranı üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartlarıyla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla ya da vergi dairesi vezneleri aracılığıyla yapılabilecek.
(AA)
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