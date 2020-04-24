“Kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, “Ulusal Egemenliğin 100. Yılı” nedeniyle yayınladığı mesajda, “Cumhuriyet devrimlerimizin ve bağımsızlığımızın yılmaz savunucuları olarak,100 yıl önceki milli mücadele ruh ve coşkusuyla, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum” dedi.