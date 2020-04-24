Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98759
ALTIN
387.162
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6314
EURO
7.5498
Camiye gelenlere polis uyarısı
Camiye gelenlere polis uyarısı
İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi
Balkonlarda 23 Nisan coşkusu
Ben Bir Çocuğum - TED
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

“Kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, “Ulusal Egemenliğin 100. Yılı” nedeniyle yayınladığı mesajda, “Cumhuriyet devrimlerimizin ve bağımsızlığımızın yılmaz savunucuları olarak,100 yıl önceki milli mücadele ruh ve coşkusuyla, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

24 Nisan 2020 Cuma 22:00
“Kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP”

Milletvekili Köse, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda TBMM’nin özel oturumuna katılan CHP Grubu’nun toplu fotoğrafını da, “100. yılda kurtuluşun ve kuruluşun partisi CHP TBMM Grubu” mesajıyla paylaştı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
109 kişi hayatını kaybetti
109 kişi hayatını kaybetti
Berber ve kuaförlerin talepleri AK Parti'de
Berber ve kuaförlerin talepleri AK Parti'de
“Kurucu iradenin sahip olduğu inançla ve ruhla çalışıyoruz”
“Kurucu iradenin sahip olduğu inançla ve ruhla çalışıyoruz”
ÇESOB’tan Esnaf Kefalet ve Halkbank’a kredi teşekkürü
ÇESOB’tan Esnaf Kefalet ve Halkbank’a kredi teşekkürü
Çorum Valiliği Ramazan videolarını da paylaşacak
Çorum Valiliği Ramazan videolarını da paylaşacak
MHP’den Oğuzlar ve Kargı’ya yeni başkan
MHP’den Oğuzlar ve Kargı’ya yeni başkan

banner155

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim