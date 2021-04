“Kuru gürültü değil, adalet istiyoruz”

“Mesleğin etiğine ve kurallarına riayet eden, köle kullanmayan, kimsenin de kölesi olmayan; görevini yaparken kimseye, ne müvekkile ne hakime, ne de iktidara tabi olan, kendisine hiçbir hiyerarşik üst de tanımayan; ‘Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadı’yı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür’ diyebilen ve bunun bilincinde hareket eden tüm meslektaşlarımıza selam olsun” diyerek açıklamasını devam ettiren Av. Diken, aldıkları dava tipleri nedeniyle cezaevine atılan, ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar eden, mesleğini icra ederken öldürülen avukatların varlığının 5 Nisan’ı kutlama havasından uzak tuttuğunu kaydetti.

Av. Bülent Diken, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Planlamasız açılan, üniversiteli işsizler ordusuna insan yaratmaktan başka hiç bir işe yaramayan 200’e yakın dekanları veteriner, ilahayatçı vs. olan hukuk fakülteleri, bu fakültelerde düzgün öğrenim göremeyen, hukuk felsefesi ve sosyolojisinden bihaber yetişen onbinlece genç, ücretsiz staj yaptırılan, mesleğe başladıklarında ya işsizlikle boğuşan yâda karın tokluğuna bir işte çalıştırılan avukatlar, her geçen gün azalan iş alanı, işçiyi daha aza anlaşmaya zorlayan arabuluculuk, adaleti yaralayan uzlaştırmacılık gibi yapay adalet mekanizmaları, mesleğini icra ederken hâkimden, memurdan, vatandaştan kötü muamele gören, örselenen sistem kurbanı binlerce avukat.

Maalesef ki kutlama havasından uzağız. Baroların ulufe yada kömür makarna gibi kil maskeleri, vücut kremleri, kalem, kitap dağıttığı günlerde sorunumuz ekmek. Sorunumuz her geçen gün boynumuzdaki ilmeğin daralması, sorunumuz ölüm ve gelecek korkusu.

Maalesef ki kutlama havasından uzağız. Çoklu baro safsatalarıyla birbirlerinden ayrıştırılıyoruz. Birlik başkanı kopamadığı koltuğunda avuçlarını patlatırcasına alkışladığı bizim bitişimiz, ölüm fermanımız.

Maalesef ki kutlama havasından uzağız. Biz müteahhit değiliz gencecik kardeşlerimiz intihar ederken, öldürülürken ne güzel de bina yapacaklar, ne güzel de bina yapılıyor diyemiyoruz.

Mevzu uzun, mevzu derin.

Mevzu uzun, mevzu derin.

Mesleğimize yönelik saldırıların günden güne arttığı ve itibarsızlaştırıldığımız, yoksullaştırıldığımız, öldürüldüğümüz koşullarda 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlamıyor, mesleğimizi savunuyoruz. Tüm meslektaşlarımızı Vezuv yanardağı patlarken Pompei'nin son günlerindeki aymazlık halinden uyanmaya çağırıyoruz.