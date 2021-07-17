Kurtoğlu, yarın akşam Kadeş Meydanı’nda
Çorum’un yetiştirdiği değerli sanatçılardan Cemal Kurtoğlu, yarın akşam saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda açık hava konseri verecek.
Güncel 17.07.2021, 00:49
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Çorum Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu çerçevesinde düzenlenen konser, Çorumlu sanatçıyı hemşehrileriyle buluşturacak.
Cemal Kurtoğlu, bayram öncesi bayram coşkusunu hemşehrileriyle birlikte yaşayacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. (Haber Merkezi)
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