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Kurtoğlu, yarın akşam Kadeş Meydanı’nda

Çorum’un yetiştirdiği değerli sanatçılardan Cemal Kurtoğlu, yarın akşam saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda açık hava konseri verecek. 

Güncel 17.07.2021, 00:49
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Kurtoğlu, yarın akşam Kadeş Meydanı’nda

Çorum Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu çerçevesinde düzenlenen konser, Çorumlu sanatçıyı hemşehrileriyle buluşturacak. 
Cemal Kurtoğlu, bayram öncesi bayram coşkusunu hemşehrileriyle birlikte yaşayacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. (Haber Merkezi)
 

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