Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen serginin açılışına Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda “zeybek” ve “halk oyunları” gösterileri gerçekleştirildi.

Gösterilerin ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, “Hayat boyu öğrenme kapsamındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri aracılığıyla bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktayız” dedi.

Topluma doğrudan dokunan, zaman, eğitim düzeyi, yaş gibi kısıtlamaları olmamasından dolayı her zaman, her yerde, herkese yüksek nitelikte ihtiyaca uygun, geçerli ve kapsayıcı eğitim erişimi sunan hayat boyu öğrenmenin öğrenen bireyden öğrenen topluma dönüşümün anahtarı olduğunu kaydeden Kodek, konuşmasında şunları söyledi:

“Hedefi insan olan, insanı hayata hazırlayan halk eğitim faaliyetleri ilimizde de önemli bir yere sahiptir. Mesleki kurslarda Çorum Belediyesi, İŞKUR, çeşitli meslek odaları, Jandarma Komutanlığı, Cezaevi Müdürlüğü, Sağlık ve Tarım İl Müdürlüğü, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşlarla işbirliği halinde yapılan eğitim çalışmalarında üretim ve istihdam ilişkilendirilmesi sağlanmıştır.

Belirtilen esaslar çerçevesinde ve sürdürülen çalışmalar sonucunda Çorum Halk Eğitim Merkezi’nde 2021-2022 öğretim yılında bugüne kadar 2025 kurs açılmış ve 35 bin 3 kursiyere kurs verilmiştir.

Ayrıca merkezimizce iş ve işlemleri gerçekleştirilen açık öğretim ortaokulda 1967 aktif öğrenci, açık lisede 6885 aktif öğrenci olmak üzere toplam 8852 öğrenciye hizmet verilmektedir.”

Konuşmanın ardından katılımcılar serginin açılışını yaparak ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldılar.

(Taner ŞİMŞEK)

