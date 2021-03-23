“Küresel ısınma, ormanın önemini daha da artırdı”

Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (KARAPAFED) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çakıcı, Orman Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, tüm dünyada küresel ısınmanın etkilerinin belirgin bir şekilde görüldüğü ve hissedildiği günümüzde, insanların hayat kaynağı, tüm dünyanın akciğerleri olan ormanların korunmasına yönelik çabaların ve duyarlılığın giderek artırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Ağaç ve orman olmadan solunacak temiz bir havanın, verimli bir toprağın, yağmur ve suyun olmayacağını aklımızdan hiç çıkarmamalıyız” dedi.

Rasim Çakıcı, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ağacın ve ormanların ne kadar önemli olduğunu vurgulamak açısından Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerinde ‘Bir kimse bir ağaç dikerse, Allah o ağacın meyvesi kadar o kimseye sevap yazar.’ buyurarak ağaç dikmeyi teşvik etmiştir. Yeni nesillere, gelecek kuşaklara temiz bir çevre, yaşanabilir, sağlıklı ve yeşil bir dünya bırakmak istiyorsak, bizlere birçok yarar sağlayan ormanlarımızı tüm zararlı etkenlerden korumalı, her yıl düzenli olarak daha çok ağaç dikip yeni ormanlar yetiştirmeliyiz.”

Rasim Çakıcı, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nın, ağaca, ormana, yeşile, kısacası tabiata olan sevgi ve duyarlılığın artmasına vesile olmasını diledi.

(Haber Merkezi)

