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“Kurban paylaşımın bayramıdır”

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı Kurban Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayınladı.

“Kurban paylaşımın bayramıdır”

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı Kurban Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayınladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:15
“Kurban paylaşımın bayramıdır”

Bayramların birlik beraberliğin pekiştiği günler olduğunu hatırlatarak Kurban Bayramı’nda paylaşma duygusunun ön plana çıktığını söyleyen Ahmet Saatcı, “Aslı ibadet olan Kurban, paylaşmanın da önemini hatırlatması açısından önemlidir" dedi.

Kurban Bayramı’nın, muhtaçların, ezilenlerin, vatansızların, garip ve yalnızların tebessümü olduğunu ifade eden Sağlık-Sen Şube Başkanı Saatcı; “İbrahimî bir sadakatın ve İsmailî bir teslimiyetin yaşayan en güzel örneği olan Kurban Bayramı, bir “yakınlaşma” imkanı olarak Rahmanın kullarına en güzel lütfudur. Bizi bu lütfa eriştiren Rabbimize hamd ediyoruz. Hüzün, acı, yoksunluk ve yoksulluğun kol gezdiği dünyamızda, Kurban, muhtaçların, ezilenlerin, vatansızların, garip ve yalnızların tebessümüdür.

İnfak ve paylaşımın bayramı olan Kurban, Rabbimize yakınlaşma vesilesidir. Rabbe yakınlaşmanın yolu ise komşulara, akrabalara, kimsesizlere ve muhacirlere yakınlaşmaktan geçmektedir. Bu yönüyle Kurban en yüksek bilinç ve en derin adanış halidir. Paylaşım ve dayanışmanın inancının doğal parçası olduğu Müslüman dünya, insanlığı aç biilaç bırakan vahşi küresel kapitalizm karşısında tek sahici alternatif olarak insanlığa Kurban bayramı ile sosyal dayanışma, adalet ve eşit dağılım üzerine kurulu adil bir dünyanın müjdesini veriyoruz” diye konuştu.

Saatcı, Sağlık-Sen ailesi olarak tüm Çorumluların bayramını kutladı.

(Haber Merkezi)

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