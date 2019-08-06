“Kurban Bayramı barış ve kardeşliğin sevincidir”

Belediye Meclisi’nin dün yapılan Ağustos ayı toplantısında partisi adına söz alan Selim Güloğlu, tüm Çorum halkının Kurban Bayramı’nı kutladı.

Bayramların dargınlıkların tasfiyesi kırgınlıkların telafisi kavga ve küskünlüklerin tamiri için emsalsiz bir fırsat kaynağı olduğunu belirten Güloğlu, “Siyasi ve ekonomik bekamızı hedef alan sorun yumağı ile kararlı ve kahramanca mücadele ettiğimiz şu günlerde umutla karşıladığımız Kurban Bayramı’nın azmimizi kamçılaması birlik ve dirliğimizi pekiştirmesi başlıca dileğimizdir” dedi.

Kurban Bayramı’nın safları sıkıştıracağını, kardeşlik bağlarını güçlendireceğini, milli ve manevi hissiyatı daha da perçinleyeceğini kaydeden Güloğlu, “Kurban Bayramı manevi iklim ve ruhundan aldığı faizle çirkin ve ucuz hesap peşinde koşan çevrelerin tuzaklarını boşa çıkaracak Milli irade ve kaynaşma iradesini Allah’ın izniyle edecektir” diye konuştu. (Taner ŞİMŞEK)