“Kurban Bayramı barış ve huzura vesile olsun”

CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, tüm Çorumluların ve partililerin bayramını tebrik etti.

Ulaş Tokgöz, “Birbirimize kenetlenmemize vesile olan bayram günlerini yaşıyoruz. Bayramlar, genci yaşlısı, zengini fakiri ile hep birlikte olduğumuz en önemli günlerdir. Aynı sofrada bir arada olmamız için dinimizin, inancımızın ve geleneklerimizin bize sunduğu en özel günlerdir. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle, bayramı kısıtlı imkanlarla kutlamak zorunda kalacağız.

Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya gelerek kurbanlarımızı keseceğimiz bu günlerde dünyada, ülkemizde ve şehrimizde yaşanan yoğun pandemi ve virüs tehlikesi nedeniyle halkımızı dikkatli olmaya ve bayramlaşmalarımızı mesafemizi koruyarak yapmaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.

CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bayramlarımız dil, din, ırk, siyasi görüş ayırt etmeksizin herkesi birbirine yakınlaştıran; paylaşmanın, dayanışmanın en yoğun yaşandığı günlerdir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik buhran, yaşanan adaletsizlikler ve daha birçok çözüme kavuşturulmayan sorun ile maalesef bir bayramı daha karşılamaktayız. Umarız ki Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ilkeleri doğrultusunda iktidar sahiplerinin yapacağı doğru çalışmalar ile tüm dünyaya; gelir adaletsizliklerinin ortadan kaldırıldığı, fikir ayrılıklarına rağmen ortak paydada buluşulduğu, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin ayrım gözetmeksizin dayanışma içerisinde olduğu, barış ve huzurun sağlandığı bir ülke olarak örnek bir tablo çizebilir ve sadece bayramlarda değil her gün sürdüreceği bu ortak akıl ile hareket edebilir. Paylaşmanın, dayanışmanın, hoşgörünün sembolü Kurban Bayramı’nın ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”

(Haber Merkezi)