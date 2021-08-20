Kur’an kursunda kahvaltı ikramı

Çorum’un İskilip İlçesi’nde Yaz Kuran Kursu öğrencilerine sabah kahvaltısı ikram edildi.

İskilip Şeyh Yavsi Camii’nde devam eden Yaz Kuran Kursu’na katılan öğrencilere yönelik sabah kahvaltısı etkinliği düzenlendi.

İskilipli bir işadamı tarafından her yıl geleneksel hale gelen Yaz Kuran Kursu öğrencilerine sabah kahvaltısı etkinliği bu yıl da yapıldı. Öğrenciler ve eğitimciler hayırsever işadamına teşekkür etti.

Hayırsever işadamı da yaptığı açıklamada: “Öğrencilerimiz her şeyin en iyisi ve en güzeline layık. Bu gönül köprüsünde emek veren, bizlere destek olan siz kıymetli hayırseverlerimize, velilerimize değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin azmi bizleri heyecanlandırıyor, Rabbim cümlesinin hanelerine sağlık, afiyet ve huzur versin” görüşüne yer verdi.

(Ömür SOYTEMİZ)

