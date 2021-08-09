Kur’an kursu öğrencilerine “Bağımlılık” semineri verildi

Çorum merkez Abdibey Cami’nde de öğrencilere bağımlılık semineri verildi. Seminere, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Yeşilay Çorum Şubesi Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, İl Vaizi Kemal Demirden, cami görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Seminer öncesi konuşan İl Müftüsü Biçer, bağımlılığın dinimizce yasaklandığına, insan sağlığına ve topluma büyük zararları olduğuna dikkat çekerek bağımlılıktan uzak durulması konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Daha sonra Yeşilay Şube Başkanı Ejder de yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik bağımlılıkla ilgili seminer verdi.

(Hatice Asuman ATEŞ)

