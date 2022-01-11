Kur’an Kursu inşaatına miniklerden büyük destek

Çorum İl Müftülüğü’ne bağlı Namazgâh 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, inşası tamamlanıp yakında açılması planlanan Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu’na bağışladı.

Minik yüreklerin harçlıklarını İl Müftülüğü’ne getiren kurs hocaları, Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kumbaraları TDV Çorum Şubesi görevlilerine teslim etti.

Şube görevlileri yapılan anlamlı bağıştan duydukları memnuniyeti ifade ederek İl Müftüsü ve TDV Çorum Şube Başkanı Muharrem Biçer adına öğrencilere ve öğretmenlerine ayrı ayrı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

