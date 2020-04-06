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Kuran kurslarının öğreticilerine de “ek ders” ücreti

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kuran kurslarının öğreticilerine de “ek ders” ücreti

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:10
Kuran kurslarının öğreticilerine de “ek ders” ücreti

Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aldıkları tedbirleri hatırlattı.

Bu süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, “Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, önceki gün de ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.

(AA)

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