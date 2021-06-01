“Kuraklıktan etkilenen çiftçiler desteklensin”

Bu yıl kuraklığa bağlı ciddi ürün kayıpları yaşandığını kaydeden Köse, “Ekonomik krizin yanında, pandemiyle beraber getirilen kısıtlamalar kapsamında esnafımız, işçilerimiz, üreticilerimiz zaten zor günler geçirirken, bir de kuraklık yaşanması üreticilerimizi daha da sıkıntıya sokmuştur.

Kuraklık yaşanan illerde elektrik ve sulama maliyetleri katlanmış, bu dönemde çiftçilerimizin yoğun emek vererek ürettikleri ürünler, kuraklıktan büyük zarar görmüştür. Kayıpların etkisi ise sürmeye devam etmektedir” dedi.

Yaşanan kuraklıktan etkilenen il sayısının Mayıs sonu itibariyle 41’e çıktığının açıklandığını ve bu iller arasında yer alan Çorum’da da üreticilerin ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Köse, “Gübre fiyatlarında yüzde 90’a varan artışlar, kuraklığa bağlı her alanda yaşanan fiyat artışı başta çiftçimizi, üreticimizi olumsuz yönde etkilemiştir.

Yetkililer kuraklıktan zarar gören illerde yaşanacak verim kayıplarının maliyeti daha da arttıracağını, üreticilerin ise daha fazla zarara uğrayacağını vurgulamaktadır. Bu nedenle, kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize dekar başına nakdi hibe kuraklık desteği verilmesi önerisini yapmaktadırlar. Tarım ve hayvancılık alanında boş yatırımlara değil, acilen üreticilere gerekli yatırımların yapılması gerektiğine dikkat çekmektedirler” ifadelerini kullandı.

Köse, önergesinin devamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlamasını istediği şu soruları sordu:

“Kuraklıktan etkilenen 41 il içerisinde yer alan başta Çorum olmak üzere, çiftçi ve üreticilerimizin kuraklıktan yaşanan zararlarını karşılamaya yönelik ne gibi tedbirler alacaksınız?

Kuraklıktan zarar gören çiftçilere, dekar başı nakdi hibe kuraklık desteği vermeyi düşünüyor musunuz?

Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve özel bankalara olan kredi borçlarını ertelemeyi düşünüyor musunuz?

Özellikle kuraklık yaşanan illerde üreticilerimiz elektrik ve sulama maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle sıkıntı yaşamaktadır. Bu durumla ilgili bir düzenleme yapacak mısınız?” (Haber Merkezi)

