Kuraklığın fotoğrafı: HATAP

Çorum'da 12 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan Hatap Barajı’nda sadece 1 milyon metreküp su kaldı.

Hatap Barajı'nı ziyaret ederek yetkililerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Mustafa Çiftçi, “12 milyon m3 su depolama hacmine sahip barajda şu anda 1 milyon metreküp su kalmış durumda. Harap Barajı’nın son hali, iki yıldır yaşadığımız kuraklığı çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor” dedi. (Haber Merkezi)

