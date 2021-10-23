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“Kur artışı Çorum’da da gayrimenkulü artıracak”

Çorum’un tanınmış şehir plancısı Hasan Kiraz, ülkemizde her yıl nüfusun yüzde 3’ü oranında köyden kente göç yaşandığını, konut edinme yaşının 45’ten 35’e indiğini, yine her yıl yaklaşık 600 bin çiftin evlendiğini, 200 bin çiftin boşandığını belirterek, bütün bu rakamların “konut talebi” anlamına geldiğini söyledi. 

Güncel 23.10.2021, 00:44
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“Kur artışı Çorum’da da gayrimenkulü artıracak”

Dövizin artışı sonucu, inşaat malzemelerinin zamlandığını ve maliyetlerin arttığını anlatan Hasan Kiraz, “Yeni yapılan konut fiyatları yüksek olduğu gibi, yatırımların azalması da, arzın düşmesine yol açıyor ve piyasada bulunan konutların kıymetlenmesi sonucunu doğuruyor. Talep karşısında satıcılar da bunu fırsata çeviriyor” değerlendirmesini yaptı. 

KUR ARTIŞLARI GAYRİMENKUL FİYATLARINI ARTIRIR  MI ?

Bu sorunu cevabı ülkemizde kocaman bir ‘’EVET’’dir. Gayrimenkul sektörü lineer bir sektör değildir. Her zaman inişler ve çıkışlar olsa da gayrimenkul temel bir ihtiyaçtır. 
Ülkemizde nüfusun %70’inin kentlerde yaşaması, her yıl köyden kente %3’lük bir göç olması, konut sahibi olma yaşının 45’ten 35’e gerilemesi, her yıl yaklaşık 600 bin çiftin evlenmesi, 200 bin çiftin boşanması, genç nüfusun genel nüfusa oranının yüksek olması, nüfusun yarısının yeni aile kurma potansiyeline sahip olması ve benzeri sebeplerden dolayı ülkemizde gayrimenkule olan talep her zaman yüksektir. 
Bunlara karşılık dövizdeki artışın inşaat malzemelerine yansıması yeni projelerin, yeni konutların, yeni yatırımların yapılmaması piyasadaki arzı düşürüyor. Talep yüksek olup arz düşük olunca piyasada bulunan az sayıdaki ürün kıymetleniyor ve otomatik olarak bir eve aynı anda birden fazla talep olması o evin satıcısı tarafından fırsata çevrilebiliyor.
Döviz artarsa gayrimenkul fiyatları arz- talep dengesine bağlı olarak artıyor. Globalleşen dünyada artık ülkemiz gayrimenkul sektörü olarak büyük talep görmektedir. Yeni çıkarılan yasalar ile yabancılara gayrimenkul satışı belli bir yasal çerçeve içerisinde kolaylaştırılarak desteklenmiştir. Bu durum Ülkemizdeki gayrimenkul üreticileri için yeni bir pazar oluşturmuştur. Buna karşılık inşaat maliyetlerindeki artış ve bazı yasal zorunluklardan dolayı azalan arza, talebin daha fazla artması sağlanmıştır.
Yaşadığımız kent özelinde baktığımızda da konu aynıdır aslında. Pandemi yasaklarına rağmen 2020 yılı içerisinde Çorum için yapılan ruhsat başvurusunun, 2021 yılından % 12 oranında yüksek olması Çorum’da gayrimenkul üreticilerinin ülkedeki ekonomik hareketliliğe bağlı olarak projelerini azaltmaya gittiğini göstermektedir. Çorum gayrimenkul piyasasındaki arzın azalması, mevcut gayrimenkullerin değerlenmesine ve otomatik olarak Çorum’da gayrimenkul fiyatlarının artmasına sebep olmuştur. 
Sonuç olarak ülkemizdeki banka mevduatlarının % 62’sinin dövizde olması, vatandaşımızın  dövize olan ilgisini ve ülkemizde dövizin bir yatırım aracı olarak önemini  net olarak ortaya koymaktadır. Döviz artışı geçmişte olduğu gibi gelecekte de gayrimenkul fiyatlarında beklenenin üzerinde artışlara sebep olacaktır.
 

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