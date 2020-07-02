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Kunduzlu isale hattı için borçlanma yetkisine onay

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı 29 köyün içmesuyu sorununu ortadan kaldıracak olan isale hattı, depolama ve arıtma tesisi projesi kapsamında İl Özel İdaresi’nin İller Bankası’ndan kredi kullanmasına yönelik İl Genel Meclisi üyeleri tarafından yetki verildi.

Güncel 02.07.2020, 20:18
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Kunduzlu isale hattı için borçlanma yetkisine onay

İl Genel Meclisi Temmuz ayı ikinci olağan toplantısı dün Osman Günay yönetiminde gerçekleştirildi. Açılış, yoklama ve bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda üyeler tarafından verilen önergeler de ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantıda daha sonra ise İller Bankası’ndan kredi kullanılması konusu ele alındı. Üyelere bilgi veren ve aslında kararı daha önce alınmasına rağmen kullanılmadığı için kredi kullanma yetkisinin yenilenmesi gerektiğini söyleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak konu hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Recep Çıplak’ın verdiği bilgiye göre yapımı Devlet Su İşleri tarafından tamamlanan ve 2 milyon metreküp içmesuyu kapasitesi bulunan Kunduzlu İçmesuyu Göleti’nden Bayat Belediyesi, Bayat İlçesi’ne bağlı Kunduzlu, Karakaya, Akseki, Cevizli, Evci, Çayköy, Doruseki, Hacıbayram, Pancarlık, Ayvalıca, İleği, Kubbettin, Tevekli, Yenişeyhler, Yeşilçat, Beydili, Derekutuğun, Tepekutuğun, Barak, Köpüklü, İshaklı, Bayan, Çamlıgüney, Kuruçay ve Eskialibey Köyleri, Sungurlu İlçesi Kula Köyü ile Çankırı ili Satıyüzü ve Yeşilyurt köylerini içmesuyunun temini için hazırlanan proje hayata geçiriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Devlet Su İşleri 54. Şube Müdürlüğü yatırımları arasında yer alan Kunduzlu Barajı bir süre önce tamamlandı. Barajdan yaklaşık 30 köyün içme suyu ihtiyacının karşılanması için ise isale hattı yapılması gerekiyordu. Barajdan köylere içme suyu sağlayacak isale hattının Valilik İl Özel İdaresi ve Bayat Belediyesi tarafından ortak yapılması kararlaştırıldı. İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde yapılan görüşmelerde her iki kuruma kredi temin edilmesi için söz alındı.

Bayat ve köylerinde 12 bin 500 civarında vatandaşın su sorununu çözecek olan ve yaklaşık maliyeti 34 milyon TL olarak belirlenen “Bayat İlçesi ve Köylere İsale Hattı, Depolama ve Arıtma Tesisi” projesi için İl Özel İdaresi’nin 17 milyon TL İller Bankası’ndan kredi çekmesi ile ilgili gündem maddesi ele alındı.

Genel Sekreter Recep Çıplak proje tamamlandığında ana hatlardan köylere gidecek tali isale hatlarının da İl Özel İdaresi tarafından yapılacağını açıkladı.

Toplantıda söz alan Ahmet Tuna da proje sayesinde Bayat ve köylerinin içmesuyu sorununun ortadan kaldırılmış olacağını vurgulayarak üyelere duyarlılıkları için teşekkür etti. Toplantıda daha sonra İsale Hattı, Depolama ve Arıtma Tesisi projesi için kredi kullanılması ile ilgili gündem maddesi oylanarak kabul edildi.

(Haber Merkezi)

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