Kunduzhan Mahallesi Oruç Sokak’a semt parkı

Kunduzhan Mahallesi Oruç Sokak’ta yapımına başlanan semt parkındaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve teknik heyetten bilgi aldı.

Devane olarak bilinen bu bölgede bir yandan mülkiyeti belediyemizde olan metruk binaların yıkımını gerçekleştirirken bir yandan da yeni bağlantı yolları kazandırmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehir genelinde devam eden 5 yeni semt parkı çalışmalarımızın yanı sıra Azerbaycan Caddemizin üzerinde yer alan Devane Camimizin karşısında da 2 bin 700 metre kare alana oturan bir semt parkı inşa ediyoruz. Semt parkımız tamamlandığında bu bölgenin park konusundaki eksikliğini gidermiş olacağız. Burayla birlikte 2021 yılında 6 yeni semt parkını da şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın semt parkı inceleme ziyaretine Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal’da eşlik etti.

(Haber Merkezi)

