Külünk’ün Çorum konuşması ülke çapında gündem oldu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Çorum’da düzenlenen “Yeni Dünya Düzeninde Türkiye’nin Konumu” isimli konferansta “5 saatte Atina'dayız, Selanik'teyiz” sözlerini sarf eden AK Parti MYK üyesi Metin Külünk'e yanıt verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşamını sürdüren ve son aylarda yayınladığı videolarla ülke genelinde gündem yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker, Çorum’da düzenlenen konferansta “Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık” sözlerini sarf eden AK Parti MYK üyesi Metin Külünk'e yine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

“Şam'da Cuma namazı" iddialarını hatırlatan Sedat Peker, “Rusya’dan izin almadan sınırımızın hemen ötesinde bile uçurtma dahi uçuramıyorsunuz” görüşüne yer verdi.

Sedat Peker, konuyla ilgili yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Benim eski dostlardan Metin Külünk gene coşmuş. 5 saatte gerekirse Atina’ya gireriz demiş. Siz en son Cuma namazını Şam’daki Emevi Camii’nde kılacağız kolpasıyla Suriye’ye girmiştiniz. Ancak Rusya’dan izin almadan sınırımızın hemen ötesinde bile uçurtma dahi uçuramıyorsunuz. Saf, temiz insanlarımızın hissiyatını kullanmak için yeni hikayemiz demek ki Yunanistan olacak. Yüce ALLAH kimseyi acınacak duruma düşürmesin. Bu nasıl bir sahtekarlık? Bu nasıl bir rezillik? Bundan daha büyük rezillik ise “faize karşıyız” hikayesi.

Yüce ALLAH aşkına devletten daha büyük tefeci mi var? Vergiye, devlet bankalarından alınan krediye, su parasına, dahası devlete olan tüm borçlara gününde ödenmediğinde devletin uyguladığı faizi tefeciler dahi uygulamıyor. Faizsiz düzen konusunda gerçekten samimiysek Yüce Devletimiz şu kriz döneminde önce kendi alacaklarına faiz uygulamaktan vazgeçsin. Çin’den gelecek para için Atayurdumuz Doğu Türkistan’ı dakikasında satacaksın, Atina’ya 5 saatte gireriz diyeceksin (Maksat alem aldatmaksa, aldanan yok nafile)”

(Haber Merkezi)

