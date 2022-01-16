Kule İşitme Cihazları hizmete açıldı

Yeniyol Mahallesi 17/A adresinde, Yeni Hamam’ın üstündeki binada hizmet veren Kule İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi’nin açılışı, okunan duanın ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve diğer davetlilerin katılımıyla yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, beraberindeki il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte işlerini ziyaret ederek, Karakaya’ya “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Daha önce Amasya’da bir işitme cihazı firmasında Sorumlu Genel Müdür olarak çalıştığını ifade eden Odyometrist Enes Karakaya, işletmelerinde her işitme kaybına ve çınlamaya uygun işitme cihazları bulunduğunu belirterek, cihazlarının 2 yıl garantisi olduğunu ve ömür boyu ücretsiz bakım ve onarım hizmeti verdiklerini söyledi.

Enes Karakaya ayrıca, işitme cihazları ile doğrudan bluetooth özellikli telefonlara bağlanabilme ve görüşme yapabilme imkanı olduğunu da ifade etti.



(Taner ŞİMŞEK)

