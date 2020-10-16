Küçüktataroğlu yaşam mücadelesini kaybetti
Geçtiğimiz hafta sonu Gazi Caddesi’nde geçirdiği trafik kazasında yaralanan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir İmdat Küçüktataroğlu hayatını kaybetti.
Güncel 16.10.2020, 19:13
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Sezen Küçüktataroğlu’nun eşi, Adil ve İbrahim Küçüktataroğlu’nun babası İmdat Küçüktataroğlu’na geçtiğimiz Pazar günü yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeyen çalışırken polis aracı çarpmıştı. Ağır yaralanan Küçüktataroğlu, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımına kaldırılmıştı.
Bugün yaşamını kaybeden İmdat Küçüktataroğlu’nun cenazesinin yarın (17 Ekim 2020 Cumartesi) Hıdırlık Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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