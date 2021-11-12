Küçük Onur’dan arkadaşlarına “Atatürk” şiiri

Ailesinin baba yurdu Çorum’a yerleşmesi üzerine Albayrak İlkokulu’nda öğrenimine devam etmeye başlayan sahne ve ekranların tanınmış Küçük Onur’u Onur Karamanlıoğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programında, sosyal medyada ses getiren “Büyüyünce Atatürk Olacağım” şiirini, öğretmenleri ve okul arkadaşları için okudu.

(Haber Merkezi)

