Küçük Duru’dan Vali’ye armağanların en güzeli

Vali Mustafa Çiftçi’nin önceki gün küçük bir ziyaretçisi vardı: Duru…

Duru Vali’ye, belki de hediyelerin en güzelini, kendi elleriyle çizdiği bir resmi getirmişti.

Fotoğrafı ve memnuniyet duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Vali Mustafa Çiftçi, şöyle yazdı:

Ardından şairin şu sözlerini hatırladım

“Kavgayı bir ağacın yapraklarına yazmak isterim, sonbahar gelsin ve yapraklar kurusun diye;

Nefreti karların üstüne yazmak isterim, güneş açsın, karlar erisin diye;

Dostluk ve sevgiyi tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterim, onlarla birlikte büyüsün ve tüm dünyayı sarsın diye...”

Teşekkürler Duru, teşekkürler annesi. (Haber Merkezi)

