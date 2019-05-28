Küçük Duru’dan Vali’ye armağanların en güzeli

Vali Mustafa Çiftçi’nin önceki gün küçük bir ziyaretçisi vardı: Duru…
Duru Vali’ye, belki de hediyelerin en güzelini, kendi elleriyle çizdiği bir resmi getirmişti.
Fotoğrafı ve memnuniyet duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Vali Mustafa Çiftçi, şöyle yazdı:
Ardından şairin şu sözlerini hatırladım
“Kavgayı bir ağacın yapraklarına yazmak isterim, sonbahar gelsin ve yapraklar kurusun diye;
Nefreti karların üstüne yazmak isterim, güneş açsın, karlar erisin diye;
Dostluk ve sevgiyi tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterim, onlarla birlikte büyüsün ve tüm dünyayı sarsın diye...”
Teşekkürler Duru, teşekkürler annesi. (Haber Merkezi)