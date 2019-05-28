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Küçük Duru’dan Vali’ye armağanların en güzeli

Küçük Duru’dan Vali’ye armağanların en güzeli

28 Mayıs 2019 Salı 22:32
Küçük Duru’dan Vali’ye armağanların en güzeli

Vali Mustafa Çiftçi’nin önceki gün küçük bir ziyaretçisi vardı: Duru…

Duru Vali’ye, belki de hediyelerin en güzelini, kendi elleriyle çizdiği bir resmi getirmişti.

Fotoğrafı ve memnuniyet duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Vali Mustafa Çiftçi, şöyle yazdı:

Ardından şairin şu sözlerini hatırladım

“Kavgayı bir ağacın yapraklarına yazmak isterim, sonbahar gelsin ve yapraklar kurusun diye;

Nefreti karların üstüne yazmak isterim, güneş açsın, karlar erisin diye;

Dostluk ve sevgiyi tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterim, onlarla birlikte büyüsün ve tüm dünyayı sarsın diye...”

Teşekkürler Duru, teşekkürler annesi. (Haber Merkezi)
 

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