Küçük çocuk kurtarılamadı
Bir süredir sindirim sisteminden tedavi görmekte olan küçük kız kurtarılamadı.
Güncel 10.07.2020, 20:01
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Alınan bilgiye göre Çorum'un Bayat ilçesi Yukarı Yoncalı köyü nüfusuna kayıtlı Duha Sare Yerlikaya, ameliyat esnasında hayatını kaybetti.
İstanbul'da ikamet eden Sadık İçen'in torunu Duha Sare Yerlikaya’nın cenazesi dün ikindi namazını müteakip İstanbul Sultanbeyli'de toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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