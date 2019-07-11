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Kübra & Tahsin çifti evlendi

AK Parti Çorum Teşkilatı emektarlarından Adem Satıcı’nın kızı Kübra dünya evine girdi.

Kübra & Tahsin çifti evlendi

AK Parti Çorum Teşkilatı emektarlarından Adem Satıcı’nın kızı Kübra dünya evine girdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 01:03
Kübra & Tahsin çifti evlendi

Adem Satıcı ve Murat Yılmaz’ın çocukları Kübra ve Tahsin düzenlenen düğün merasimi ile hayatlarını birleştirdi.

Genç çiftin nikahını Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, nikah şahitleri AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Ak Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatçı ve Ak Parti eski İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ oldu.

Geline evlilik cüzdanı da Belediye Başkanı Aşgın, Milletvekili Kaya, İl Başkanı Ahlatçı ve eski İl Başkanı Karadağ teslim ederek genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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