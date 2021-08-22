Kuaförde tüfekle ateş açıp, 4 kişiyi rehin alan zanlı: Pişman değilim

ÇORUM'da çocuğunun kendisine gösterilmediği gerekçesiyle pompalı tüfekle girdiği kuaför işletmesidne rastgele ateş açan, rehin aldığı 4 kişiyi bırakan, polisin 5 saat süren müzakeresi sonucu teslim olup, gözaltına alınan Mustafa Y. (40), adliyeye sevk edildi. Kentte daha önce 2 kez intihara teşebbüs ettiği ortaya çıkan Mustafa Y., gazetecilere, "Pişman değilim. Oğlumun uyuşturucu bağımlısı bir adamın yanında büyümemesi için elimden gelen her şeyi yaptım” dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunu göremediği gerekçesiyle bunalıma girdiği öne sürülen Mustafa Y., pompalı tüfekle bir kuaför salonuna girerek rastgele ateş açmaya başladı. Mustafa Y, içeride bulunan işyeri sahibi ve 3 kişiyi de 5 saat boyunca rehin aldı. Zanlı dükkanda 9 el ateş açarak, iş yerini savaş alanına çevirdi. İşyerinin camları kırılırken, işyerinden kaçan müşterilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmek ve içeride rehin alınan 4 kişinin serbest kalması için müzakere başlattı. Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek, çalışmaları koordine etti. 5 saat süren müzakereler sonucu rehinelerin tamamını serbest bırakan Mustafa Y., silahıyla bir süre daha işyerinde bekledi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu zanlı, silahını polislere vererek teslim oldu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Gözaltına alınan Mustafa Y.’nin geçen hafta yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle 2 kez intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Geceyi Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren ve ifadesi alınan Mustafa Y., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mustafa Y., kendisini çeken gazetecilere, “Pişman değilim. Oğlumun uyuşturucu bağımlısı bir adamın yanında büyümemesi için elimden gelen her şeyi yaptım” dedi.

‘İNTİHAR ETMEK İÇİN ÇIKTIĞINDA ‘YAPMA AĞABEY’ DİYEREK YARDIM ETMEK İSTEMİŞTİM’

5 saat boyunca rehin tutulanlar arasında yer alan işletme sahibi Yasin Kılıçkıran, yaşadıkları o anları anlattı. Kılıçkıran, “Ben işyerimde müşterimi tıraş ediyordum, sonra aynadan baktığımda elinde silahla biri içeriye girdi ve sonra ateş açtı. Müşterilerimden bazıları üst kata kaçtı. Ben de bir müşterimle aşağıda kaldık. Daha önce bu kişiyi, arka sokaktaki binanın çatısında görmüştüm ve polisi arayıp yardım istemiştim, intihar etmek için çıktığında ‘yapma ağabey’ diyerek yardım etmek istemiştim. Hatta ikna etmeye bile çalışmıştım, bizi burada saatlerce rehin aldı. Elindeki tüfeği sürekli bana doğrulttu ve hiç çekmedi. Sağ olsun emniyet güçlerimiz sabırlı bir şekilde bekledi, sonra sorunsuz sonlandırıldı. Burada bulunanlar çok korktu, bir polis memurunun ikna etmesiyle 2 kişi dışarı çıkarıldı, sonra biz 2 kişi kalmıştık, içeride tam 9 el ateş etti ve iş yerinin tavanı büyük zarar gördü. Hatta kurşunlardan birisi benim ayağımın hemen yanından geçti ve kasaya isabet etti. İçeride sürekli çocuğunu ve eşini görmek istediğini söylüyordu, zaten çatıya da çıktığında aynı isteklerde bulunmuştu. Polislere de hep eşini ve çocuğunu görmek istediğini söylüyordu” diye konuştu.

ODA BAŞKANI SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse ise saatlerce rehin tutulan İşletmeci Yasin Kılıçkıran’ın iş yerine gelerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Köse, “Meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz, İnşallah bir daha hiçbir meslektaşımız bu tür olaylarla karşılaşmaz. Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve polislerimize teşekkür ediyorum” dedi.(Yusuf ÇINAR)