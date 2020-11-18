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Kuaför Ayşe’nin çocuklara jesti

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, “Çocuklar Gülerse Dünya Güler” kampanyası çerçevesinde mahallenin çocuklarını sevindirmeye devam ediyor.

Güncel 18.11.2020, 19:18
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Kuaför Ayşe’nin çocuklara jesti

Muhtar Belli, yardımseverlerden sağladığı destekle, çocuklara oyuncak, okul çantası, tablet gibi hediyeler veriyor. Çocukları sevindirmeye yönelik bu hediyelerin yanı sıra, geçen yıl 230, bu yıl da 571 çocuğa ayakkabı temin eden Hasan Belli, toplamda binin üzerinde çocuğu sevindirdiklerini söylüyor.

Gülabibey Muhtarı Hasan Belli, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Okul çıkış saatlerinde trafiğe uygun yerlerde okul servislerimizi durdurarak çocuklarımıza çikolata, kek ikram ederek onlara sürprizler yapıyoruz. Muhtarlığımıza anne-babalarıyla gelen çocuklarımıza, oyuncak bebek, araba, futbol topu ve panda gibi hediyeler veriyoruz. Böylelikle, neşeli bir şekilde ayrılmalarını sağlıyoruz.

Muhtarlığımızın bu etkinliğine, çeşitli hediyeler, giysiler, oyuncaklar getirerek katılan hayırseverlerimize ve mahalle sakinlerimize şükran borçluyuz.

Daha çok çocuğumuzu sevindirebilme adına herkesin de katkılarını bekliyoruz.”

(Haber Merkezi)

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