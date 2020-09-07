Kronik hastalarla ilgili önemli karar: Rapor süreleri uzatıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kronik hastalarımızın 1 Ocak itibariyle sona eren sağlık raporları normalleşme sürecinde de geçerli olacak” dedi.
Güncel 07.09.2020, 10:55
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 ile mücadelede Sosyal Güvenlik Kurumu Tedbirleri kapsamında, “Normalleşme Sürecinde de kronik hastalarımızın 1 Ocak itibariyle süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak” dedi.
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