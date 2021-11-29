“Kriz, Ak Parti menşeili yerli ve milli bir krizdir” 

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, şu anda ülkenin yaşadığı krizin, kötü yönetimin ürettiği yerli ve milli bir kriz olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Kasım konuşmasında “ekonomik kurtuluş savaşı” tanımlamasını yaptığını hatırlatan Vargeloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu iktidar ne diyor ?

Savaştayız diyorlar ; ‘yokluğa, yoksulluğa, açlığa razı olacaksınız’ diyorlar. Yapmayın, bu ülkenin tertemiz insanlarını aldatmayın. Evet, halkımız, bu vatan için her türlü zorluğa göğüs germeye hazırdır. Ancak bu milletin fedakârlığını, cefakârlığını istismar etmeyin. Yeter artık. İktidarınızın süresini uzatmak için, şahsi bekanız için, milletimizin tertemiz duygularını kirletmeyin.

Kriz var diyorsunuz, Çorum’da Çorumina, Oba yapılıyor, 150 bin lale alınıyor. Eğer ekonomide savaş var ise bu israf, zamansız yatırımlar nedir ve anlama geliyor?

İnsanlar mutsuz, insanlar aç, insanlar umutsuz.

Ülkemizin gençleri, kendi ülkesinden umudunu kestiler. İlçelerden illere, illerden de başka ülkelere göç etmeye çalışıyorlar. Ülkemiz bu kötü yönetim sarmalıyla, gençlerine, çocuklarına iyi bir hayat sunamıyor. Aileler de mutsuz. Koskoca ülke tükenmişlik hissini yaşıyor.

Ülkemizi, 2002 yılındaki krizden çıkaran, 2009 yılındaki krizden çıkaran takımın başındaki Genel Başkanımız Ali Babacan, ülkemizi bu krizden de yine çıkaraktır. Türkiye’mizi iddialı ve itibarlı bir ülke yapacaktır.” (Haber Merkezi)

