Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105152
ALTIN
272.863
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9721
EURO
6.1976

Kredi kartında faizler indirildi

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kredi kartında faizler indirildi

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

29 Eylül 2019 Pazar 22:34
Kredi kartında faizler indirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarında değişikliğe gitti. Türk Lirası cinsinden aylık azami faiz oranı yüzde 2’den yüzde 1.60’a indirildi.

Kredi kartlarında faiz oranı geriledi. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrasında konut, tüketici ve taşıt kredi faizlerindeki düşüşün ardından kredi kartı faizleri de indirilmeye başlandı.

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’ye yaptığı açıklamaya göre Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2’den yüzde 1.60’a, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60’tan yüzde 1.28’e çekildi.

Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı yüzde 2.40’tan yüzde 2’ye, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.68’e düşürüldü.

Faiz oranları 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

(A.A.)

İlgili Haberler
Çorum, ulaşımı rahat, örnek bir sanayi sitesi kazanıyor
Çorum, ulaşımı rahat, örnek bir sanayi sitesi kazanıyor
Yanan TIR’dan canını zor kurtaran sürücüyü polis teselli etti
Yanan TIR’dan canını zor kurtaran sürücüyü polis teselli etti
Eczacı Seda & Serkan çifti dünyaevine girdi
Eczacı Seda & Serkan çifti dünyaevine girdi
Abdal Haluk Tolga İlhan sevenlerini mest etti
Abdal Haluk Tolga İlhan sevenlerini mest etti
Didim’de Çorumlular aşure hayrında buluştu
Didim’de Çorumlular aşure hayrında buluştu
“Saldırıldıkça bankamız büyümeye devam ediyor”
“Saldırıldıkça bankamız büyümeye devam ediyor”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim