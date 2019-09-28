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Kredi kartı faizleri düştü

Merkez Bankası’nın kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının düşürülmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kredi kartı faizleri düştü

Merkez Bankası’nın kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının düşürülmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:29
Kredi kartı faizleri düştü

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını düşürdü. Buna göre, Türk Lirası cinsinden yapılan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1,60'a indirildi. Yüzde 1,60 olarak uygulanan yabancı para cinsinden yapılan kredi karşı işlemlerinde ise aylık azami faiz oranı yüzde 1,28 olarak belirlendi. Ayrıca aylık gecikme faizi oranları ise Türk Lirası cinsinden işlemler için yüzde 2,40'tan yüzde 2'ye indirilirken yabancı para cinsinden işlemlerde de yüzde 2'den yüzde 1,68'e indirildi. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

(İHA)

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