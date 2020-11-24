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KPSS'ye geç kalanları sınav merkezine polis ekipleri yetiştirdi

Çorum'da, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'na çeşitli nedenlerle geciken 3 kişi, polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezine yetiştirildi. 

Güncel 24.11.2020, 11:04
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Valilikten yapılan açıklamaya göre saat 10.00'da başlayan KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesi 3  kişi, sınav yerini bilmediği ya da yolu karıştırdığı gerekçesiyle 155'i arayarak yardım istedi. 

Talep üzerine harekete geçen polis ekipleri, adayları bulundukları noktadan sivil polis otolarıyla alarak, sınava gireceği okula yetiştirdi. Sınav yerine vaktinde ulaşan adayların mağdur olmasının önüne geçildi. 

Polisin özverili davranışı, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. 

Açıklamada, emniyet teşkilatının suç ve suçluyla mücadelenin yanı sıra vatandaşlara yardım etme yükümlülüğünü de en iyi şekilde yerine getirdiği belirtildi. 

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