KPSS Türkiye 1. ve 5.’ncisi Çorum’dan

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olan, Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan Saniye Keskin isimli genç 2020 KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı alanında 91 puanla Türkiye birincisi olmayı başardı.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Sungurlu ve Çorum’u gururlandıran Keskin, ailesi ve öğretmenlerinin desteği ile günde 7-8 saat ders çalışarak, sınavda genel yetenek alanında 41 doğru 6 yanlış, genel kültürde 52 doğru 5 yanlış, Eğitim Bilimleri’nde 68 doğru 8 yanlış ve ÖABT’de ise 71 doğru 4 yanlış ile Türkiye birincisi oldu.

Hayalinin peşinden gittiğini söyleyerek “Emeklerimi taçlandıran bir sınav sonucu ile karşılaşmak beni hem mutlu etti hem de onurlandırdı. Bu sonuç sadece 7 ay boyunca verdiğim bir emeğin sonucu değil elbette. Bu sonuçta ailem ve öğretmenlerimin büyük desteği oldu” dedi.

BEŞİNCİ DE ÇORUM’DAN

2020 KPSS Lisans Sınavı’nda Türkiye beşincisi de Çorum’dan çıktı. Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü mezunu olan 22 yaşındaki Furkan Polat, sınavda 99 puanla Türkiye beşincisi oldu. Günde 10 saat ders çalışarak, ailesi ve arkadaşlarının da desteğiyle KPSS’ye evde hazırlanan Polat, sınavda genel yetenek alanında 58 doğru 2 yanlış, genel kültürde 54 doğru 6 yanlış ile Türkiye beşincisi olmayı başardı. Düzenli çalışmanın ve tecrübelerinin başarısında etkisinin büyük olduğunu sözlerine ekleyen Polat, üniversite sınavında da matematikte 40’ta 40 yaptığını, KPSS’de ise 30’da 30 yapmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)