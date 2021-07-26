Koyunbaba için Anayasa Mahkemesi yolu kapandı

Konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımayı planlayan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Yöneticisi Dede Nurettin Aksoy, “11 Mayıs’ta karar tebliğ edilmiş ancak ilgili avukatlar, bizlere durumu bildirmemiş. Bu sebepten ötürü Anayasa Mahkemesi’ne de başvuramadık” dedi.

Çorum’un Osmancık ilçesindeki Koyun Baba Türbesi’nin yemekhanesi 2015 yılında müftülük tarafından mescide çevrilerek bir de imam atandı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Çorum Şubesi ise türbenin kendilerine devredilmesi için birçok kez Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ve Çorum Valiliği’ne başvuruda bulundu. HBVAKV Çorum Şube yöneticileri, hukuki girişimleri de denedi. Ancak itirazlar Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

ANAYASA MAHKEMESİ YOLU DA KAPANMIŞ OLDU!

Sorunu bir üst merci olan Anayasa Mahkemesi’ne taşımayı planlayan HBVAKV Çorum Şube yönetimi, AYM’ye yapılması gereken başvuru tarihinin geride kaldığını öğrendi.

Konuya ilişkin bilgi veren Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Çorum Şubesi Başkanı Dede Nurettin Aksoy, “11 Mayıs’ta karar tebliğ edilmiş ancak ilgili avukatlar, bizlere durumu bildirmemiş. Bu sebepten ötürü Anayasa Mahkemesi’ne de başvuramadık. Adeta şoke olduk. Artık ne yapılabilir bilemiyoruz. Konu ile ilgili bir yığın emek verdik. Altı yıldır mücadelemiz sürüyordu ancak boşa çıktı” dedi.

(PİRHA)

