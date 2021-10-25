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Köylülerin su çilesi! Tankerle su taşıyorlar

Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Şaban Ulutaş TDP'nin Sungurlu İlçe Kongresine katıldı. Kongre sonrası Karakocalı Köyü’ne geçen Ulutaş, burada Köy Muhtarı ve Köy halkı ile görüştü. 70 haneli Köyde tek bir çeşmeden su aktığını öğrenen Ulutaş, şaşkınlığını gizleyemedi.

Güncel 25.10.2021, 19:23
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Şaban Ulutaş burada yaptığı açıklamada “Sizlere Genel Başkanımızın selamlarını getirdim, Genel Başkanımız sizlerin su sorununu öğrendi ve bizi buraya gönderdi. Buradaki sorunları köy muhtarımızdan ve sizlerden öğrenip gündeme getireceğiz. Su hayattır, su yaşam kaynağıdır. Su kadınlarımızın güzel yüzüdür, su tarlalarımızda berekettir. Bütün köylerimizin su sorunu olmamalıdır. Binlerce kilometre uzaktan petrol getiriliyorsa, Doğalgaz geliyorsa, şuradan 20 kilometreden su getirilememiş, Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan sesleniyorum, İnşallah bundan sonra tarifeli uçaklarla uçar da, o masrafları da kısıp köylerimize su getirilmesini sağlar. 70 haneli köy parmak kadar suya muhtaç edilemez. Bu hakikaten üzücü bir durum” dedi.


Köyde su sıkıntısı başta olmak üzere yollarının bozuk olduğunu belirten bazı köy sakinleri şuana kadar sıkıntılarının giderilmediğini, hiçbir girişimde bulunulmadığını ve muhtarın dilekçe ile de müracaat etmesine rağmen isteklerinin yerine getirilmediğini belirttiler. 
Bir köy sakini ise  “ bu halk kendilerine yapılanları asla unutmaz” diyerek tepkisini dile getirirken, Satı Kiraz isimli yaşlı kadın da, “ Köyümüzde insanlar zaten su sıkıntısı çekiyor. Hayvanlarımız dağlara bırakıyoruz ve su bulurlarsa içiyorlar. Biz suyumuzun getirilmesini, bozuk yollarımızın da yapılmasını istiyoruz” dedi

(Yusuf ÇINAR)

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