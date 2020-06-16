Köylerin yol ve telefon sorunları çözüm bekliyor

Çorum Merkez Ahmetoğlan Köyü’nde çıkan yangın nedeniyle yangınzedelere ve köy halkına geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, daha sonra Sazak ve Çobandivan köylerini de ziyaret etti.

Çobandivan Köyü Muhtarı Sinan Ergen ve Sazak Köyü Muhtarı Abidin Kurt’tan bölgenin sorunlarını dinleyen Tahtasız’a özellikle yol ve telefon konusundaki talepler iletildi.

Köylüler, bölgede cep telefonlarının çekmemesinden yakınarak stablize yolların da bir an önce yapılmasını istedi.

Ahmetoğlan – Elköy yolunun stabilize olduğunu, KÖYDES tarafından bu yılın programına alındığını bildiren Tahtasız, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Sazak-Çobandivan yolunun da asfalt olduğunu ancak yağış ve ağır tonajlı araçların geçişi nedeniyle yolun bozulduğunu, yama yapıldığını ancak tutmadığını ifade eden Tahtasız, yolda gerekli çalışmaların yapılmasını isteyerek, konuyu takip edeceklerini açıkladı.

Tahtasız, telefonların çekmemesi problemini de ilgili kurumlara ileterek çözüm bulunmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Tahtasız’a ziyaretleri sırasında; İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek de eşlik etti.

Tahtasız ve beraberindekiler, köylülerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. (Haber Merkezi)